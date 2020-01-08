У МАУ пояснили затримку інформації про авіакатастрофу в Ірані

КИЇВ. 8 січня. УНН. Авіакомпанія МАУ заявляє, що не могла коментувати інформацію про авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані до отримання офіційного підтвердження. Про це заявив на брифінгу в аеропорту Бориспіль президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне, передає кореспондент УНН.