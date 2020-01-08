У МАУ пояснили затримку інформації про авіакатастрофу в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Авіакомпанія МАУ заявляє, що не могла коментувати інформацію про авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані до отримання офіційного підтвердження. Про це заявив на брифінгу в аеропорту Бориспіль президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне, передає кореспондент УНН.
"Є встановлена міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко притримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, раніше, ніж офіційна, коментувати не можемо. Тому ми чекаємо, коли змушені зберігати мовчання, для того, щоб дочекатися офіційної інформації. Інакше можна створити зворотну реакцію в ЗМІ. Коли ми отримали офіційну інформацію, через необхідну кількість часу, тільки тоді вийшли з пресрелізом від компанії", - сказав Дихне.
За словами представника компанії, офіційну інформацію про катастрофу компанія отримала о 7:00 за київським часом.
Нагадаємо, близько 8 години у МАУ для УНН не стали коментувати авіакатастрофу українського літака в Ірані.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.
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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.
За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.