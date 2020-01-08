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В МАУ пояснили задержку информации об авиакатастрофе в Иране

В МАУ пояснили задержку информации об авиакатастрофе в Иране

Киев  •  УНН

 • 11586 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Авиакомпания МАУ заявляет, что не могла комментировать информацию об авиакатастрофе украинского Boeing 737 в Иране до получения официального подтверждения. Об этом заявил на брифинге в аэропорту Борисполь президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне, передает корреспондент УНН.

"Есть установленная международная процедура, которая действует для каждой авиакомпании в таких случаях. Мы четко выдерживаемся этой процедуры. Мы информацию, которая появилась в СМИ, раньше, чем официальная, комментировать не можем. Поэтому мы дожидаемся, когда вынуждены хранить молчание, для того, чтоб дождаться официальной информации. Иначе можно создать обратную реакцию в СМИ. Когда мы получили официальную информацию, через необходимое количество времени, только тогда вышли с пресс-релизом от компании", - сказал Дыхне.

По словам представителя компании, официальную информацию о катастрофе компания получила в 7:00 по киевскому времени.

Напомним, около 8:00 в МАУ для УНН не стали комментировать авиакатастрофу украинского самолета в Иране.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членах экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для вылета.

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