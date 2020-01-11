У МАУ не виключають, що Україна може забрати тіла не тільки загиблих українців

На запитання журналіста про те, чи забере Україні всі тіла загиблих іноземців, чи лише українців, Дихне заявив: "я не знаю, це буде вирішуватися на місці, в Ірані".

"Я знаю, що такі наміри були, на цій підставі був відправлений вантажний борт. Якщо швидко буде оброблена вся інформація і іранська сторона буде готова віддати тіла загиблих, то українська сторона готова їх забирати… якщо український борт забере всі тіла в Україну, то ми готові доставити їх до тих міст, де перебувають родичі загиблих із Києва", – додав він.

Раніше зазначалося, президент МАУ вважає, що заява Ірану про збиття літака вимагає офіційного підтвердження.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МАУ пояснили, чому збитий Іраном український літак затримався в аеропорту Тегерана.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В МАУ розповіли, чому авіакомпанія здійснювала польоти до Тегерану.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МАУ відреагували на визнання Іраном провини в катастрофі літака.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

Також, у компанії "Міжнародні авіалінії України" не сумнівалися в тому, що провини екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Ірані, немає.