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Президент МАУ: заява Ірану про збиття літака вимагає офіційного підтвердження

Президент МАУ: заява Ірану про збиття літака вимагає офіційного підтвердження

Київ • УНН

 • 14441 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Заява Ірану про збиття літака вимагає офіційного підтвердження, так як на даний момент інші версії також продовжують відпрацьовуватися слідством. Про це під час пресконференції заявив президент МАУ Євген Дихне повідомляє УНН.

"Інформацію про людей, які не прибули на борт, ми не можемо зараз розголошувати, тому що вона знаходиться сьогодні в певних правових діях правоохоронних органів, які перевіряють можливість теракту. Те, що Іран сьогодні повідомив... ми ще не маємо документованого підтвердження. Версія можливого терористичного акту продовжує ще відпрацьовуватися правоохоронними органами, і ми з ними зустрічаємося. Даємо офіційну інформацію, показання, що як відбувалося, які пасажири.. звідки й куди летіли - ми цю інформацію не можемо коментувати", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна очікує від Ірану не лише визнання провини у збитті пасажирського літака МАУ, а й відкритого розслідування, повернення тіл загиблих, вибачень та виплат компенсацій.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МАУ пояснили, чому збитий Іраном український літак затримався в аеропорту Тегерана.

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Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МАУ відреагували на визнання Іраном провини в катастрофі літака.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

Також, у компанії "Міжнародні авіалінії України" не сумнівалися в тому, що провини екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Ірані, немає. 

Українські Національні Новини

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