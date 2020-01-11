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Президент МАУ: заявление Ирана о сбитии самолета требует официального подтверждения

Президент МАУ: заявление Ирана о сбитии самолета требует официального подтверждения

Киев  •  УНН

 • 14438 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Заявление Ирана о сбивания самолета требует официального подтверждения, так как на данный момент другие версии также продолжают отрабатываться следствием. Об этом во время пресс-конференции заявил президент МАУ Евгений Дыхне сообщает УНН.

"Информацию о людях, которые не прибыли на борт, мы не можем сейчас разглашать, так как она находится сегодня в определенных правовых действиях правоохранительных органов, проверяющих возможность теракта. То, что Иран сообщил... мы еще не имеем документированного подтверждения. Версия возможного террористического акта продолжает еще отрабатываться правоохранительными органами, и мы с ними встречаемся. Даем официальную информацию, показания, как происходило, какие пассажиры... откуда и куда летели - мы эту информацию не можем комментировать", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина ожидает от Ирана не только признания вины в сбивании пассажирского самолета МАУ, но и открытого расследования, возвращение тел погибших, извинений и выплаты компенсаций.

Как сообщалось ранее в УНН, в МАУ пояснили, почему сбитый Ираном украинский самолет задержался в аэропорту Тегерана.

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Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том, что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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