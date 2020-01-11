В МАУ розповіли, чому авіакомпанія здійснювала польоти до Тегерану

"Виконання польотів цивільними повітряними суднами виконується на підставі дозволу двох країн: країни, в яку авіакомпанія виконує політ і простір, який нормативно керується державними органами, авіаційними службами і державною авіаційною службою тієї країни, під прапором якої авіакомпанія виконує польоти. На момент вильоту із аеропорту "Бориспіль" ніякої інформації про можливі загрози у авіакомпанії не було. На момент вильоту із "аеропорту Тегеран" також ніякої інформації у авіакомпанії не було, і ніяких рішень зі сторони відповідальних адміністрацій доведено до нашого відома не було", - зазначив він.

Дихне також навів приклад, як відбувалися польоти під час конфлікту між Індією та Пакистаном.

"Коли відбувалися події між Індією та Пакистаном, пакистанська адміністрація авіаційного транспорту видала ноти про припинення польотів у їх повітряному просторі. І всі авіакомпанії світу виконують ці вимоги. Є утвердженні міжнародні норми поведінки в області цивільної авіації, як діє авіакомпанія", - додав він.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

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Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.