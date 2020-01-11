В МАУ рассказали, почему авиакомпания осуществляла полеты в Тегеран

"Выполнение полетов гражданскими воздушными судами выполняется на основании разрешения двух стран: страны, в которую авиакомпания выполняет полет и пространство, нормативно руководствуется государственными органами, авиационными службами и государственной авиационной службой той страны, под флагом которой авиакомпания выполняет полеты. На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах в авиакомпании не было. На момент вылета из "аэропорта Тегеран" также никакой информации в авиакомпании не было, и никаких решений по стороны ответственных администраций доведено до нашего сведения не было", - отметил он.

Дохнет также привел пример, как происходили полеты во время конфликта между Индией и Пакистаном.

"Когда происходили события между Индией и Пакистаном, пакистанская администрация авиационного транспорта выдала ноты о прекращении полетов в их воздушном пространстве. И все авиакомпании мира выполняют эти требования. Есть утвержденные международные нормы поведения в области гражданской авиации, как действует авиакомпания", - добавил он.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана - города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета.

“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.