В МАУ не исключают, что Украина может забрать тела не только погибших украинцев

На вопрос журналиста о том, заберет ли Украина все тела погибших иностранцев или только украинцев, Дыхне заявил: "я не знаю, это будет решаться на месте, в Иране".

"Я знаю, что такие намерения были, на этом основании был отправлен грузовой борт. Если быстро будет обработана вся информация и иранская сторона будет готова отдать тела погибших, то украинская сторона готова их забирать... если украинский борт заберет все тела в Украину, то мы готовы доставить их в те города, где находятся родственники погибших из Киева", - добавил он.

Ранее отмечалось, президент МАУ считает, что заявление Ирана о сбитии самолета требует официального подтверждения.

Как сообщалось ранее в УНН, в МАУ пояснили, почему сбитый Ираном украинский самолет задержался в аэропорту Тегерана.

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Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том, что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.