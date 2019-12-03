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У Львові вночі горіли автівки

У Львові вночі горіли автівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вночі у вівторок, 3 грудня, у Львові сталася пожежа в автомобілі на стоянці, також вогнем було пошкоджено ще одну автівку. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Львівській області.

3 грудня о 03:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Гулак-Артемовського, 7. Пожежа виникла в припаркованому автомобілі Mercedes-Benz.

На момент прибуття пожежно-рятувального відділення до місця виклику, автівка вже була охоплена вогнем. 

Пожежу локалізовано о 03:18, ліквідовано о 03:22. Вогнем знищено автомобіль Mercedes-Benz та пошкоджено сусідній автомобіль Renault Megane.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих та травмованих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, в Україні за десять місяців у пожежах загинуло 48 дітей.

Українські Національні Новини

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