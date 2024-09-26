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У Києві внаслідок падіння уламків БПЛА двоє постраждалих - МВС

У Києві внаслідок падіння уламків БПЛА двоє постраждалих - МВС

Київ • УНН

 • 23027 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Україну постраждали люди в кількох регіонах. У Києві через падіння уламків БПЛА поранено чоловіка, в Запоріжжі восьмеро поранених від авіабомб, на Херсонщині 2 постраждалих.

Армія рф у ніч на 26 вересня завдала масованого удару по Україні. У столиці через падіння уламків отримав поранення чоловік, у його дитини гостра реакція на стрес. У Запоріжжі внаслідок ударів авіабомбами щонайменше 8 поранених. На  Херсонщині - постраждали двоє людей. В Одеському районі через ракетний удар загинула жінка, повідомив у четвер міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

"Цієї ночі росіяни вкотре завдали удару по території України, серед постраждалих - діти", - написав у Telegram Клименко і розповів:   

Вранці внаслідок падіння уламків БПЛА у Києві пошкоджень зазнали 4 багатоквартирні будинки та 20 автомобілів, сталася розгерметизація газової труби. Двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес.

У Запоріжжі внаслідок ударів авіабомбами травм дістали щонайменше 8 людей, серед них - 1 дитина. Зруйновано та пошкоджено 12 будинків, зокрема багатоквартирний. Рятувальники ДСНС провели пошукові та аварійно-рятувальні роботи, евакуювали 18 людей.

Двічі ворог обстріляв Херсонщину. Внаслідок авіаудару постраждали 2 людей, яких рятувальники деблокували з-під завалів.

В Одеському районі внаслідок ракетного удару загинула жінка. Пошкоджені будівлі та автомобілі.

Також ворог атакував Київщину, Донеччину, Харківщину, Сумщину та Івано-Франківщину. На щастя, у цих регіонах минулося без потерпілих.

Сили оборони збили 66 із 78 "шахедів" та 4 із 6 ворожих ракет26.09.24, 09:09 • 16712 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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