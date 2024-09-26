В Киеве в результате падения обломков БПЛА двое пострадавших - МВД

Армия рф в ночь на 26 сентября нанесла массированный удар по Украине. В столице из-за падения обломков получил ранения мужчина, у его ребенка острая реакция на стресс. В Запорожье в результате ударов авиабомбами по меньшей мере 8 раненых. На Херсонщине - пострадали два человека. В Одесском районе из-за ракетного удара погибла женщина, сообщил в четверг министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

"Этой ночью россияне в очередной раз нанесли удар по территории Украины, среди пострадавших - дети", - написал в Telegram Клименко и рассказал:

Утром в результате падения обломков БПЛА в Киеве повреждения получили 4 многоквартирных дома и 20 автомобилей, произошла разгерметизация газовой трубы. Два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка острая реакция на стресс.

В Запорожье в результате ударов авиабомбами травмы получили по меньшей мере 8 человек, среди них - 1 ребенок. Разрушены и повреждены 12 домов, в том числе многоквартирный. Спасатели ГСЧС провели поисковые и аварийно-спасательные работы, эвакуировали 18 человек.

Дважды враг обстрелял Херсонскую область. В результате авиаудара пострадали 2 человека, которых спасатели деблокировали из-под завалов.

В Одесском районе в результате ракетного удара погибла женщина. Повреждены здания и автомобили.

Также враг атаковал Киевскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую и Ивано-Франковскую области. К счастью, в этих регионах обошлось без пострадавших.

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