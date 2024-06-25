У Києві через відсутність напруги знову зупинився фунікулер
Київ • УНН
Фунікулер у Києві зупинився близько 13:00 через відсутність напруги, спричинену відключенням електроенергії.
Близько 13:00 у Києві зупинили рух фунікулером через відсутність напруги. Про це пише УНН з посиланням на заяву Київпастрансу.
Деталі
Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги. Перепрошуємо за тимчасові незручності
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