Фуникулер в Киеве остановился около 13:00 из-за отсутствия напряжения, вызванного отключением электроэнергии.
Около 13:00 в Киеве остановили движение по фуникулеру из-за отсутствия напряжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Киевпастранса.
Детали
Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения. Приносим извинения за временные неудобства
Напомним,
Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко предупредил, что в энергосистеме Украины критически не хватает внутренней генерации электроэнергии.
Укрэнерго: с 12:00 до 23:00 объем ограничений электричества будет больше25 июня 2024, 07:44 • 16212 просмотров