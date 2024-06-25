Около 13:00 в Киеве остановили движение по фуникулеру из-за отсутствия напряжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Киевпастранса.

Детали

Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения. Приносим извинения за временные неудобства - говорится в заметке.

Напомним,

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