У комендантську годину розвозили повій та наркотики: викрито співорганізаторів незаконного бізнесу

Отримавши чисті бланки перепусток, фігуранти пропонували послуги нічного таксі: розвозили по Києву МДМА, кокаїн, амфетамін та повій.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Деталі

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 11 учасників злочинної організації, які у комендантську годину розвозили наркотики та повій для клієнтів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконний бізнес організував 37-річний мешканець Київщини та його дружина, яка на той момент працювала у поліції.

Окремо вказується, що до злочинної організації входили військовослужбовець та працівник Держекоінспекції.

За даними слідства:

спільники отримували чисті бланки перепусток, які дозволяли пересуватися у період дії комендантської години;

самостійно заповнили їх;

надалі пропонували свої послуги нічного таксі: кур’єри розвозили по Києву МДМА, кокаїн, амфетамін та повій.

Обвинувальний акт щодо 11 учасників скеровано до суду за обвинуваченням у створенні та участі у злочинні організації, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотиків та психотропів, використанні коштів, здобутих незаконних шляхом, а також у сутенерстві (ч.1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 303 КК України). Матеріали щодо співорганізаторки незаконного бізнесу – колишньої працівниці поліції, виділено в окреме провадження у зв’язку з її переховуванням за кордоном.