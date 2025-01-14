У комендантську годину розвозили повій та наркотики: викрито співорганізаторів незаконного бізнесу
Київ • УНН
11 осіб організували нелегальний бізнес з перевезення наркотиків та повій у Києві під час комендантської години. Серед організаторів - дружина-поліцейська, військовослужбовець та працівник Держекоінспекції.
Отримавши чисті бланки перепусток, фігуранти пропонували послуги нічного таксі: розвозили по Києву МДМА, кокаїн, амфетамін та повій.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Деталі
До суду скеровано обвинувальний акт щодо 11 учасників злочинної організації, які у комендантську годину розвозили наркотики та повій для клієнтів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконний бізнес організував 37-річний мешканець Київщини та його дружина, яка на той момент працювала у поліції.
Окремо вказується, що до злочинної організації входили військовослужбовець та працівник Держекоінспекції.
За даними слідства:
спільники отримували чисті бланки перепусток, які дозволяли пересуватися у період дії комендантської години;
самостійно заповнили їх;
надалі пропонували свої послуги нічного таксі: кур’єри розвозили по Києву МДМА, кокаїн, амфетамін та повій.
Обвинувальний акт щодо 11 учасників скеровано до суду за обвинуваченням у створенні та участі у злочинні організації, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотиків та психотропів, використанні коштів, здобутих незаконних шляхом, а також у сутенерстві (ч.1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 303 КК України). Матеріали щодо співорганізаторки незаконного бізнесу – колишньої працівниці поліції, виділено в окреме провадження у зв’язку з її переховуванням за кордоном.
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