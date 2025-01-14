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В комендантский час развозили проституток и наркотики: разоблачены соорганизаторы незаконного бизнеса

Киев  •  УНН

 • 3220 просмотра

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11 человек организовали нелегальный бизнес по перевозке наркотиков и проституток в Киеве во время комендантского часа. Среди организаторов - жена-полицейская, военнослужащий и работник Госэкоинспекции.

Получив чистые бланки пропусков, фигуранты предлагали услуги ночного такси: развозили по Киеву МДМА, кокаин, амфетамин и проституток.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 11 участников преступной организации, которые в комендантский час развозили наркотики и проституток для клиентов.

Досудебным расследованием установлено, что незаконный бизнес организовал 37-летний житель Киевщины и его жена, которая на тот момент работала в полиции.

Отдельно указывается, что в преступную организацию входили военнослужащий и работник Госэкоинспекции.

По данным следствия:

Сообщники получали чистые бланки пропусков, которые позволяли передвигаться в период действия комендантского часа;

самостоятельно заполнили их;

в дальнейшем предлагали свои услуги ночного такси: курьеры развозили по Киеву МДМА, кокаин, амфетамин и проституток.

Обвинительный акт в отношении 11 участников направлено в суд по обвинению в создании и участии в преступной организации, незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков и психотропов, использовании средств, добытых незаконных путем, а также в сутенерстве (ч.1 и ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 303 УК Украины). Материалы по соорганизатору незаконного бизнеса - бывшей работницы полиции, выделены в отдельное производство в связи с ее сокрытием за рубежом.

- говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним,

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