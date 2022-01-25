У Києві річка Сирець стала зеленою. Сьогодні візьмуть пробу води
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Києві Річка Сирець у парку Нивки стала зеленою. У комунальному підприємстві "Плесо" повідомили, що сьогодні візьмуть пробу води. Про це журналісту УНН розповів керівник пресслужби комунального підприємства Євген Кобан.
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"Сьогодні візьмуть пробу води. Результати аналізів покажуть в чому там проблема і від цього можна буде відштовхуватися, що стало причиною такого явища. Вони робляться до п'яти днів. Тому детальніше можна буде сказати коли будуть аналізи на руках", - розповів Кобан.
Деталі
За його словами, вчора, 24 січня інспектори проводили огляд території струмка.
Кобан зазначив, що по Києву таке буває наприклад, через те, що у водойми зливають воду після обмивання автомобілів, зливання води після обмивання бетономішалок.
Так, у ЗМІ опублікували фото де видно, що вода в річці стала зеленою.
Доповнення
Керівник Закарпатської громадської організації "Кольорові баки" Віктор Бучинський на Водохреща зробив фото у річці Боржава зі сміттям для того, щоб нагадати про проблему забруднення водойм.