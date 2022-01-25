В Киеве река Сырец стала зеленой. Сегодня возьмут пробу воды
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Киеве река Сырец в парке Нивки стала зеленой. В коммунальном предприятии "Плесо" сообщили, что сегодня возьмут пробу воды. Об этом журналисту УНН рассказал руководитель пресс-службы коммунального предприятия Евгений Кобан.
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"Сегодня возьмут пробу воды. Результаты анализов покажут в чём там проблема и от этого можно будет отталкиваться, что стало причиной такого явления. Они делаются до пяти дней. Поэтому подробней можно будет сказать когда будут анализы на руках", - рассказал Кобан.
Детали
По его словам, вчера, 24 января инспекторы проводили осмотр территории ручья.
Кобан отметил, что по Киеву такое бывает например, из-за того, что в водоемы сливают воду после обмывания автомобилей, слития воды после обмывания бетономешалок.
Так, в СМИ опубликовали фото где видно, что вода в реке стала зеленой.
Дополнение
Руководитель Закарпатской общественной организации "Цветные баки" Виктор Бучинский на Крещение сделал фото в реке Боржава с мусором для того, чтобы напомнить о проблеме загрязнения водоемов.