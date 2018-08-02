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У Харкові загорілася будівля академії

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У будівлі Української інженерно-педагогічної академії у Харкові сталася пожежа. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.

"О 15:07 до чергової частини надійшло повідомлення, що по вулиці Університетська, 16/1 люди бачать дим. Туди були направлені наші підрозділи. Площа пожежі становить приблизно 500 м2. За медичною допомогою до співробітників ДСНС ніхто не звертався", - розповіли у прес-службі.

Зазначено, що горить на горищі, а також перекриття між горищем та останнім поверхом. На місці події також працюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, пожежа сталася у харківській багатоповерхівці, через що евакуювали 10 людей, з них - 3 дітей. 

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