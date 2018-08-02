В Харькове загорелось здание академии

"В 15:07 в дежурную часть поступило сообщение, что по улице Университетская, 16/1 люди видят дым. Туда были направлены наши подразделения. Площадь пожара составляет около 500 м2. За медицинской помощью к сотрудникам ГСЧС никто не обращался", - рассказали в пресс-службе.

Отмечено, что горит на чердаке, а также перекрытие между чердаком и последним этажом. На месте происшествия также работают правоохранительные органы.

Напомним, пожар произошел в харьковской многоэтажке, из-за чего эвакуировали 10 человек, из них - 3 детей.