У Харкові під вікнами будинку вщент згоріло 5 іномарок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Харкові сьогодні вночі під вікнами житлового будинку вщент згоріло 5 іномарок. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"Інформація про загоряння авто Audi, Mercedes, Daewoo, Chevrolet та Volkswagen надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 12 жовтня близько 3.50", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, внаслідок пожежі, крім згорілих автомобілів, вогнем пошкоджено фасад будинку по вулиці Римарській, дві вхідні двері, пластикове вікно першого поверху та балкон житлової квартири. Постраждалих осіб немає.
Варто зазначити, що з вказаною адресою виїжджали керівники ГУНП в Харківській області, Шевченківського відділу поліції та слідчо-оперативна група.
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"Поліцейські оглянули пошкоджені транспортні засоби, місце події та опитали свідків", - повідомили у поліції.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Обставини пригоди встановлюються.
Нагадаємо, у Житомирі на автостоянці згоріло 4 легкових автомобілів.