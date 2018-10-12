У Харкові під вікнами будинку вщент згоріло 5 іномарок

"Інформація про загоряння авто Audi, Mercedes, Daewoo, Chevrolet та Volkswagen надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 12 жовтня близько 3.50", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у поліції, внаслідок пожежі, крім згорілих автомобілів, вогнем пошкоджено фасад будинку по вулиці Римарській, дві вхідні двері, пластикове вікно першого поверху та балкон житлової квартири. Постраждалих осіб немає.



Варто зазначити, що з вказаною адресою виїжджали керівники ГУНП в Харківській області, Шевченківського відділу поліції та слідчо-оперативна група.



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"Поліцейські оглянули пошкоджені транспортні засоби, місце події та опитали свідків", - повідомили у поліції.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Обставини пригоди встановлюються.



Нагадаємо, у Житомирі на автостоянці згоріло 4 легкових автомобілів.