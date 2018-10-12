В Харькове под окнами дома полностью сгорело 5 иномарок

"Информация о возгорании авто Audi, Mercedes, Daewoo, Chevrolet и Volkswagen поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 12 октября, около 3.50", - говорится в сообщении.



Как отметили в полиции, в результате пожара, кроме сгоревших автомобилей, огнем поврежден фасад дома по улице Рымарской, две входные двери, пластиковое окно первого этажа и балкон жилой квартиры. Пострадавших нет.



Стоит отметить, что по указанному адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела милиции и следственно-оперативная группа.



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"Полицейские осмотрели поврежденные транспортные средства, место происшествия и опросили свидетелей", - сообщили в полиции.



Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



Напомним, в Житомире на автостоянке сгорело 4 легковых автомобиля.