У Харкові назвуть вулиці на честь загиблих пілотів F-16 Меся і Устименка
Київ • УНН
У Харкові дві вулиці отримають назви на честь загиблих пілотів F-16 Максима Устименка та Олексія Меся, які посмертно нагороджені званням Героя України. Обидва льотчики віддали життя, відбиваючи повітряні атаки, захищаючи українське небо.
У Харкові дві вулиці будуть названі на честь загиблих Героїв України – пілотів Максима Устименка та Олексія Меся. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram, передає УНН.
Деталі
Максим Устименко загинув 29 червня 2025 року під час відбиття масованої російської повітряної атаки. Тоді він збив сім повітряних цілей, але його літак зазнав ушкоджень. Сам пілот не встиг катапультуватися і відвів літак від населеного пункту. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив його вищим званням Героя України з удостоєнням ордену "Золота зірка".
Олексій Месь загинув 26 серпня 2024 року, також під час відбиття повітряної атаки російських окупантів. Як і Устименко, Месь був пілотом літака F-16 – він також посмертно був нагороджений званням Героя України.
Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста
Міський голова Харкова пообіцяв повідомити згодом деталі щодо перейменування вулиць.
Нагадаємо
Верховна Рада України перейменувала 328 населених пунктів, назви яких містили символіку російської імперської політики. Дані населені пункти розташовані у 20 областях країни. Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Харківську, Херсонську та інші області.