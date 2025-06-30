В Харькове назовут улицы в честь погибших пилотов F-16 Меся и Устименко

В Харькове две улицы будут названы в честь погибших Героев Украины – пилотов Максима Устименко и Алексея Меся. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram, передает УНН.

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Максим Устименко погиб 29 июня 2025 года во время отражения массированной российской воздушной атаки. Тогда он сбил семь воздушных целей, но его самолет получил повреждения. Сам пилот не успел катапультироваться и отвел самолет от населенного пункта. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его высшим званием Героя Украины с удостоением ордена "Золотая звезда".

Алексей Месь погиб 26 августа 2024 года, также во время отражения воздушной атаки российских оккупантов. Как и Устименко, Месь был пилотом самолета F-16 – он также посмертно был награжден званием Героя Украины.

Оба были мастерами своего дела - летчиками высшего уровня и преданными побратимами. Оба начинали свой путь в Харькове: здесь они сделали первые шаги в военном образовании, учились, формировались как будущие офицеры. И поэтому их имена навсегда останутся в истории нашего города - написал Терехов.

Мэр Харькова пообещал сообщить позже детали переименования улиц.

Напомним

Верховная Рада Украины переименовала 328 населенных пунктов, названия которых содержали символику российской имперской политики. Данные населенные пункты расположены в 20 областях страны. Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской и других областях.