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В Харькове назовут улицы в честь погибших пилотов F-16 Меся и Устименко

Киев • УНН

 • 316 просмотра

В Харькове две улицы получат названия в честь погибших пилотов F-16 Максима Устименко и Алексея Меся, которые посмертно награждены званием Героя Украины. Оба летчика отдали жизнь, отражая воздушные атаки, защищая украинское небо.

В Харькове назовут улицы в честь погибших пилотов F-16 Меся и Устименко

В Харькове две улицы будут названы в честь погибших Героев Украины – пилотов Максима Устименко и Алексея Меся. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram, передает УНН.

Подробности

Максим Устименко погиб 29 июня 2025 года во время отражения массированной российской воздушной атаки. Тогда он сбил семь воздушных целей, но его самолет получил повреждения. Сам пилот не успел катапультироваться и отвел самолет от населенного пункта. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его высшим званием Героя Украины с удостоением ордена "Золотая звезда".

Алексей Месь погиб 26 августа 2024 года, также во время отражения воздушной атаки российских оккупантов. Как и Устименко, Месь был пилотом самолета F-16 – он также посмертно был награжден званием Героя Украины.

Оба были мастерами своего дела - летчиками высшего уровня и преданными побратимами. Оба начинали свой путь в Харькове: здесь они сделали первые шаги в военном образовании, учились, формировались как будущие офицеры. И поэтому их имена навсегда останутся в истории нашего города

- написал Терехов.

Мэр Харькова пообещал сообщить позже детали переименования улиц.

Напомним

Верховная Рада Украины переименовала 328 населенных пунктов, названия которых содержали символику российской имперской политики. Данные населенные пункты расположены в 20 областях страны. Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской и других областях.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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