У Казахстані заявили, що не будуть видавати Україні підозрюваного у замаху на казахського опозиціонера Садикова

Голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що країна не видасть підозрюваного, якого раніше затримали, у замаху на вбивство на казахського опозиціонера та журналіста Айдоса Садикова. Про це Ашимбаєв, якого цитує Радіо Свобода, журналістам, передає УНН.

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Як зазначив Ашимбаєв, будь-які заяви про те, що Казахстан був зацікавлений у вбивстві журналіста та те, що державні органи Казахстану були зацікавлені у в цьому - це провокації та інсинуації, які не відповідають дійсності.

"У цій ситуації будь-які заяви, що Казахстан був зацікавлений у вбивстві журналіста, повністю не відповідають дійсності та є прямими провокаціями для залучення країни до геополітичних ігор", - сказав Ашимбаєв.

Він наголосив, що Казахстан не видасть Україні підозрюваного у замаху на Айдоса Садикова, адже це є принципом держави.

"Це загалом принцип, не стосовно цієї ситуації: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам", - заявив Ашимбаєв.

Нагадаємо

18 червня у Києві був скоєний замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова.

Айдоса Садикова, у якого стріляв невідомий у Києві, прооперували і перевели його в реанімацію. Його дружина заявляла, що замах на її чоловіка вигідний президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив правоохоронцям свої країни встановити місцеперебування підозрюваних у замаху на журналіста Айдоса Садикова.

Правоохоронці встановили особи двох громадян Казахстану, підозрюваних у замаху на Садикова. Обидва підозрювані є громадянами Казахстану. Вони покинули територію України на день нападу.

Пізніше один із підозрюваних здався правоохоронним органам Казахстану і був затриманий.

Офіс Генерального прокурора розпочинав процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на умисне вбивство Садикова.