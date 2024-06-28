Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что страна не выдаст подозреваемого, которого ранее задержали, в покушении на убийство на казахского оппозиционера и журналиста Айдоса Садыкова. Об этом Ашимбаев, которого цитирует Радио Свобода, журналистам, передает УНН.

Детали

Как отметил Ашимбаев, любые заявления о том, что Казахстан был заинтересован в убийстве журналиста и то, что государственные органы Казахстана были заинтересованы в в этом - это провокации и инсинуации, которые не соответствуют действительности.

"В этой ситуации любые заявления, что Казахстан был заинтересован в убийстве журналиста, полностью не соответствуют действительности и являются прямыми провокациями для вовлечения страны в геополитические игры", - сказал Ашимбаев.

Он отметил, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова, ведь это является принципом государства.

"Это в целом принцип, не применительно к этой ситуации: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам", - заявил Ашимбаев.

Напомним

18 июня в Киеве было совершено покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова.

Айдоса Садыкова, в которого стрелял неизвестный в Киеве, прооперировали и перевели его в реанимацию. Его жена заявляла, что покушение на ее мужа выгодно президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранителям свои страны установить местонахождение подозреваемых в покушении на журналиста Айдоса Садыкова.

Правоохранители установили личности двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на Садыкова. Оба подозреваемых являются гражданами Казахстана. Они покинули территорию Украины в день нападения.

Позже один из подозреваемых сдался правоохранительным органам Казахстана и был задержан.

Офис Генерального прокурора начинал процедуру экстрадиции подозреваемых в покушении на умышленное убийство Садыкова.