У Греції затримали чоловіка за підозрою у підпалі лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Греції затримали 35-річного чоловіка за підозрою у здійсненні п’яти підпалів у муніципалітеті Маратон в східній Аттиці, де внаслідок лісових пожеж загинула 92 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.
Крім того уже 76 жертв лісової пожежі, що пронеслася прибережним містечком Маті неподалік від грецької столиці Афін, з 92 загиблих і ще багатьох поранених вже ідентифіковані.
Нагадаємо, перший позов - сім'ї двох жертв пожеж у Східній Аттиці - був поданий проти грецької влади в середу.
Позивачі заявляють у позові, що жодна з офіційних осіб не повідомляла жителів району про небезпеку вогню, що наближається, маршрути евакуації або будь-які евакуаційні розпорядження.