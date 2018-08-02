В Греции задержали мужчину по подозрению в поджоге леса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Греции задержали 35-летнего мужчину по подозрению в совершении пяти поджогов в муниципалитете Маратон в восточной Аттике, где в результате лесных пожаров погибло 92 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.
Кроме того уже 76 жертв лесного пожара, который пронесся прибрежным городком Мате неподалеку от греческой столицы Афин, с 92 погибших и еще многих раненых уже идентифицировано.
Напомним, первый иск - семьи двух жертв пожаров в Восточной Аттике - был подан против греческих властей в среду.
Истцы заявляют в иске, что ни одно из официальных лиц не сообщало жителям района об опасности огня, который приближался, маршруты эвакуации или любые эвакуационные распоряжения.