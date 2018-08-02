В Греции задержали мужчину по подозрению в поджоге леса

Кроме того уже 76 жертв лесного пожара, который пронесся прибрежным городком Мате неподалеку от греческой столицы Афин, с 92 погибших и еще многих раненых уже идентифицировано.

Напомним, первый иск - семьи двух жертв пожаров в Восточной Аттике - был подан против греческих властей в среду.

Истцы заявляют в иске, что ни одно из официальных лиц не сообщало жителям района об опасности огня, который приближался, маршруты эвакуации или любые эвакуационные распоряжения.