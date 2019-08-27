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У Греції через пожежі евакуювали сотні туристів

У Греції через пожежі евакуювали сотні туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сотні людей були евакуйовані з готелів та пляжів Греції через пожежі, які вирують по всій країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

"Близько 700 пожежників було залучено на вихідних, через пожежі, які поширювалися завдяки сильному вітру та спекотним сухим умовам. Одна з найстрашніших пожеж на острові Самос змусила владу евакуювати (сотні – ред.) людей з кількох готелів", - йдеться в повідомленні.

Також у неділю очільник органу з цивільного захисту Греції попередив про "високий ризик" пожеж у кількох районах, включаючи південний регіон Пелопоннес та Крит.

Нагадаємо, лідери країн-членів G7 запропонували угоду про допомогу в боротьбі з пожежами у тропічних лісах Амазонії. Йдеться про близько 20 млн дол.

Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонії.

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