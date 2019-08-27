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В Греции из-за пожаров эвакуировали сотни туристов

В Греции из-за пожаров эвакуировали сотни туристов

Киев  •  УНН

 • 7013 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сотни людей были эвакуированы из отелей и с пляжей Греции из-за пожаров, которые бушуют по всей стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

"Около 700 пожарных были привлечены на выходных, из-за пожаров, которые распространялись благодаря сильному ветру и жарким сухим условиям. Один из самых страшных пожаров на острове Самос заставил власти эвакуировать (сотни - ред.) людей из нескольких отелей", - говорится в сообщении.

Также в воскресенье глава органа по гражданской защите Греции предупредил о "высоком риске" пожаров в нескольких районах, включая южный регион Пелопоннес и Крит.

Напомним, лидеры стран членов G7 предложили соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии. Речь идет об около 20 млн долл.

Президент Бразилии отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами в лесах Амазонии.

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