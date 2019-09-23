У Дніпрі внаслідок ДТП загорілась автівка, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У понеділок о 00:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання автомобіля, яке сталося внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Янтарна Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Про це УНН повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою направлено рятувальників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця, попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення 2-х легкових автомобілів: Hyundai в якому знаходилося 3 особи та Mercedes-Benz SL 350 знаходилася 1 особа, сталося загорання автомобіля Mercedes-Benz SL 350.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа: водій автомобіля Hyundai, жінка, орієнтовно 30 років та постраждало 3 особи: водій автомобіля Mercedes-Benz SL 350, чоловік (дані встановлюються) та пасажири автомобіля Hyundai чоловіки (дані встановлюються), які госпіталізовані до 6-ї міської лікарні міста Дніпро.
О 01:10 пожежу локалізовано та о 01:23 ліквідовано.
Вогнем знищено автомобіль Mercedes-Benz SL 350 на площі 6 кв. метрів.
До ліквідації пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.
Нагадаємо, у Дніпрі горів ліс.