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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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У Чернівецькій області чоловік вбив сокирою співмешканку і повісився

Київ • УНН

 • 21557 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. У Чернівецькій області чоловіка, який сокирою вбив свою співмешканку, знайшли повішеним у лісі. Про це повідомляють у поліції області, пише УНН.

У Чернівецькій області чоловік вбив сокирою співмешканку і повісився

Деталі

У селі Тисовець Чернівецького району в приватному будинку виявили непритомною власницю помешкання з травмою голови. Під час надання медичної допомоги потерпіла померла. Правоохоронці з’ясували, що під час конфлікту співмешканець ударив її сокирою по голові, спричинивши відкриту черепно-мозкову травму, і втік.

29 травня, під час проведення пошукових заходів поліцейські спільно з родичами знайшли 36-річного чоловіка повішеним.

Видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого, за словами поліцейських, не було. За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України зі спеціальною приміткою “самогубство”.

Нагадаємо

У Кривому Розі 17-річний хлопець облив бензином і підпалив свою вагітну кохану, яка віком 21 рік. Наразі вона перебуває на 17-му тижні вагітності.

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