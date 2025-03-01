У Білому домі відповіли, чи була "засідка" в Овальному кабінеті, та зробили заяву щодо підтримки України і "порожніх чеків"
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп прагне миру.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп прагне миру, та зробила заяву щодо подальшої підтримки України та "порожніх чеків". Про це вона сказав в ефірі Fox News 28 лютого, пише УНН.
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Вона стверджувала, що "президент Зеленський відмовляється визнавати прагматичну реальність війни", знову повторивши твердження про відсутність "особливої вдячності".
"Ми більше не збираємося виписувати порожні чеки на війну, яка дуже далеко, без справжнього тривалого миру. А це те, чого хоче президент (Трамп)", - сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
З її слів, "президент Трамп хоче миру". "Він залишається відданим тому, що президент Зеленський або повинен змінити своє ставлення, або, можливо, він взагалі не зможе укласти угоду", - заявила Лівітт.
На запитання, "що ж тепер", речниця Білого дому сказала, "ну, побачимо". "І це залежить від президента Трампа, від того, який наступний крок він зробить", - вказала Лівітт.
Також вона зауважила важливість угоди про надра, яку не підписали: "Знову ж таки, угода щодо копалин була економічною основою. І це був перший крок до мирної угоди".
Коментуючи заяви, що ситуація в Овальному кабінеті була "засідкою, підставою, планом із самого початку для Венса та Трампа, щоб піти на нього та створити цю драму", речниця Білого дому заявила: "Це абсолютно неправда. Президент Трамп був схвильований цією економічною угодою".
Контекст
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.
Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.
Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.
Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".
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