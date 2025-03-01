У Білому домі відповіли, чи була "засідка" в Овальному кабінеті, та зробили заяву щодо підтримки України і "порожніх чеків"

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп прагне миру, та зробила заяву щодо подальшої підтримки України та "порожніх чеків". Про це вона сказав в ефірі Fox News 28 лютого, пише УНН.

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Вона стверджувала, що "президент Зеленський відмовляється визнавати прагматичну реальність війни", знову повторивши твердження про відсутність "особливої ​​вдячності".

"Ми більше не збираємося виписувати порожні чеки на війну, яка дуже далеко, без справжнього тривалого миру. А це те, чого хоче президент (Трамп)", - сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

З її слів, "президент Трамп хоче миру". "Він залишається відданим тому, що президент Зеленський або повинен змінити своє ставлення, або, можливо, він взагалі не зможе укласти угоду", - заявила Лівітт.

На запитання, "що ж тепер", речниця Білого дому сказала, "ну, побачимо". "І це залежить від президента Трампа, від того, який наступний крок він зробить", - вказала Лівітт.

Також вона зауважила важливість угоди про надра, яку не підписали: "Знову ж таки, угода щодо копалин була економічною основою. І це був перший крок до мирної угоди".

Коментуючи заяви, що ситуація в Овальному кабінеті була "засідкою, підставою, планом із самого початку для Венса та Трампа, щоб піти на нього та створити цю драму", речниця Білого дому заявила: "Це абсолютно неправда. Президент Трамп був схвильований цією економічною угодою".

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

Трамп висунув умову Зеленському для відновлення переговорів зі США