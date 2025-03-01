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В Белом доме ответили, была ли "засада" в Овальном кабинете, и сделали заявление по поддержке Украины и "пустых чекам"

Киев • УНН

 • 42319 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп стремится к миру.

В Белом доме ответили, была ли "засада" в Овальном кабинете, и сделали заявление по поддержке Украины и "пустых чекам"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп стремится к миру, и сделала заявление о дальнейшей поддержке Украины и "пустых чеках". Об этом она сказал в эфире Fox News 28 февраля, пишет УНН.

Детали

Она утверждала, что "президент Зеленский отказывается признавать прагматическую реальность войны", вновь повторив утверждение об отсутствии "особой благодарности".

"Мы больше не собираемся выписывать пустые чеки на войну, которая очень далеко, без настоящего длительного мира. А это то, чего хочет президент (Трамп)", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, "президент Трамп хочет мира". "Он остается преданным тому, что президент Зеленский либо должен изменить свое отношение, либо, возможно, он вообще не сможет заключить сделку", - заявила Ливитт.

На вопрос, "что же теперь", пресс-секретарь Белого дома сказала, "ну, посмотрим". "И это зависит от президента Трампа, от того, какой следующий шаг он сделает", - указала Ливитт.

Также она отметила важность соглашения о недрах, которое не подписали: "Опять же, соглашение по ископаемым было экономической основой. И это был первый шаг к мирному соглашению".

Комментируя заявления, что ситуация в Овальном кабинете была "засадой, основанием, планом с самого начала для Вэнса и Трампа, чтобы пойти на него и создать эту драму", пресс-секретарь Белого дома заявила: "Это абсолютно неправда. Президент Трамп был взволнован этим экономическим соглашением".

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете. 

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. 

Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".

Трамп выдвинул условие Зеленскому для возобновления переговоров с США01.03.25, 00:28 • 68078 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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