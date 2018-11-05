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Туск прибув до Варшави на допит у справі про фінансову піраміду

Туск прибув до Варшави на допит у справі про фінансову піраміду

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Колишній прем'єр-міністр Польщі і чинний голова Європейської ради Дональд Туск прибув до польського сейму у Варшаві для надання свідчень слідчій комісії у справі про фінансові махінації компанії Amber Gold. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Він зазначив, що збирається серйозно поставитися до цього цивільного обов'язку.

"У мене є записи, і я трохи пам'ятаю те, що обговорювалося під час попередніх слухань, але я не займався ретельним вивченням теми. Здається, для слідчої комісії важливо запитати мене про те, що я пам'ятаю, а не про те, що я можу прочитати або викласти на основі наявних документів. Важливим є те, що залишилося в пам'яті, через 6-7 років", - сказав Туск.

Колишній прем'єр-міністр стане останнім свідком, якого допитають у справі про гданську фінансову піраміду.

Туск повинен розповісти про те, як держструктури реагували на протизаконну діяльність компанії Amber Gold.

Після його допиту мають скласти остаточний звіт про слідство, яке тривало більше двох років. У вересні голова комісії Малгожата Вассерман заявила, що документ в основному готовий.

Компанія Amber Gold була заснована у 2009 році і мала інвестувати гроші клієнтів у золото та інші дорогоцінні метали, пропонуючи процентні ставки вище банківських депозитів. У 2011 році вона придбала більше трьох авіакомпаній і на їх основі створила перевізника OLT Express. Компанія, заснована Марціном П., виявилася фінансовою пірамідою. У серпні 2012 року вона оголосила про банкрутство, обдуривши майже 19 тисяч клієнтів на загальну суму понад 850 мільйонів злотих (майже 200 мільйонів євро).

Нагадаємо, голову Євроради вже допитували у серпні минулого року. Тоді справа стосувалася Смоленської катастрофи.

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