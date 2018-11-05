Туск прибыл в Варшаву на допрос по делу о финансовой пирамиде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Бывший премьер-министр Польши и действующий председатель Европейского совета Дональд Туск прибыл в польский сейм в Варшаве для дачи показаний следственной комиссии по делу о финансовых махинациях компании Amber Gold. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
Он отметил, что намерен серьезно отнестись к этому гражданскому обязательству.
"У меня есть записи, и я немного помню то, что обсуждалось во время предыдущих слушаний, но я не занимался тщательным изучением темы. Кажется, для следственной комиссии важно спросить меня о том, что я помню, а не о том, что я могу прочитать или изложить на основе имеющихся документов. Важно то, что осталось в памяти, спустя 6-7 лет", - сказал Туск.
Бывший премьер-министр станет последним свидетелем, которого допросят по делу о гданьской финансовой пирамиде.
Туск должен рассказать о том, как госструктуры реагировали на противозаконную деятельность компании Amber Gold.
После его допроса должен быть составлен окончательный отчет о следствии, длившемся более двух лет. В сентябре председатель комиссии Малгожата Вассерман заявила, что документ в основном готов.
Компания Amber Gold была основана в 2009 году и должна была инвестировать деньги клиентов в золото и другие драгметаллы, предлагая процентные ставки выше банковских депозитов. В 2011 году она приобрела более трех авиакомпаний и на их основе создала перевозчика OLT Express. Компания, основанная Марцином П., оказалась финансовой пирамидой. В августе 2012 года она объявила о банкротстве, обманув почти 19 тысяч клиентов на общую сумму свыше 850 миллионов злотых (почти 200 миллионов евро).
Напомним, председателя Евросовета уже допрашивали в августе прошлого года. Тогда дело касалось Смоленской катастрофы.