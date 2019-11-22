Туреччина спростувала російський фейк про відновлення поромного сполучення з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ Туреччини спростували російський фейк стосовно начебто відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак. Про це посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив у Twitter, передає УНН.
"МЗС Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди стосовно начебто відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак", - повідомив Сибіга.
Раніше директор автономної некомерційної організації "Південний регіональний центр підтримки експорту" Наталія Сєрова повідомила на засіданні комітету підконтрольна Кремлю Держради Криму з економічної політики про відновлення поромного сполучення між Туреччиною і Кримським півостровом, додавши, що "пороми будуть ходити раз в тиждень між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак".
Сєрова потім повідомила ЗМІ, що пороми доставляють швидкопсувні вантажі, не уточнивши, які саме.
Після анексії Криму низка країн запровадили санкцій проти Росії, російських бізнесменів і політиків, які відвідували Крим, і компаній, які ведуть бізнес на півострові.
У жовтні 2017 року влада Туреччини прийняли рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.