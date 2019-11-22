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Туреччина спростувала російський фейк про відновлення поромного сполучення з Кримом

Туреччина спростувала російський фейк про відновлення поромного сполучення з Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ Туреччини спростували російський фейк стосовно начебто відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак. Про це посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив у Twitter, передає УНН

"МЗС Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди стосовно начебто відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак", - повідомив Сибіга.

Раніше директор автономної некомерційної організації "Південний регіональний центр підтримки експорту" Наталія Сєрова повідомила на засіданні комітету підконтрольна Кремлю Держради Криму з економічної політики про відновлення поромного сполучення між Туреччиною і Кримським півостровом, додавши, що "пороми будуть ходити раз в тиждень між чорноморськими портами Керч і Зонгулдак".

Сєрова потім повідомила ЗМІ, що пороми доставляють швидкопсувні вантажі, не уточнивши, які саме.

Після анексії Криму низка країн запровадили санкцій проти Росії, російських бізнесменів і політиків, які відвідували Крим, і компаній, які ведуть бізнес на півострові.

У жовтні 2017 року влада Туреччини прийняли рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.

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