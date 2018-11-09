Турчинов заявив про неминуче покарання за псевдовибори в ОРДЛО

“Правоохоронні органи України виявлять усіх організаторів та учасників цих псевдовиборів, і вони будуть неминуче притягнуті до кримінальної відповідальності”, — сказав Олександр Турчинов.

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За його словами, ці злочинні дії, засуджені всіма провідними країнами світу, “є грубим порушенням та повною дискредитацією Мінських угод, а також спробою російського агресора посилити свій контроль над окупованою територією”.

Також Турчинов нагадав, що згідно з законодавством України, участь у організації та проведенні фейкових виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей підпадає під дію таких статей Кримінального кодексу України:

стаття 109.

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна);

стаття 110.

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічно із конфіскацією майна);

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стаття 110-2.

Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (передбачає позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна);

стаття 111.

Державна зрада (передбачає позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна);

стаття 114-1.

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (передбачає позбавлення волі на строк до 15 років).

Секретар РНБО України наголосив, що крім зазначених статей, організатори цих фейкових виборів та ті, хто беруть в них участь, можуть також бути притягнуті до кримінальної відповідальності по інших статтях, які передбачають тривалі терміни позбавлення волі та конфіскацію майна. Це, зокрема, статті 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Кримінального кодексу України.

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“Хочу запевнити всіх, хто причетний до проведення цих злочинних заходів, про безпідставність сподівань уникнути відповідальності за свої дії,та попереджаю, що у вас є лише один шанс — вчасно зупинитися від участі у злочині. Тимчасово окуповані Донбас і Крим були і будуть невід’ємною частиною України!”, — сказав Турчинов.

Нагадаємо, Україна займає непохитну позицію щодо проведення виборів у ОРДЛО за українськими законами після виконання мінських домовленностей. Зокрема, організація і проведення законних виборів можлива після виведення російських військових і озброєння, а також взяття під контроль українською стороною свого кордону. Йдеться, передусім, про проведення виборів на Донбасі після введення миротворців.

6 вересня окупанти оголосили про намір провести “вибори” 11 листопада 2018 року після вбивства ватажка Олександра Захарченка. У свою чергу Україна закликала до нових санкцій проти РФ через фейкові вибори в ОРДЛО. Також ЄС та США заявили, що не визнають результати “виборів” на окупованому Донбасі, і закликали місцевих жителів до бойкоту.

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На це Росія офіційно заявила, що там визнають результати організованих ними ж “виборів” в ОРДЛО, а посол ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву щодо того, що призначені на 11 листопада псевдовибори категорично суперечать духу і букві мінських угод.