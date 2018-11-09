Турчинов заявил о неминуемом наказании за псевдовыборы в ОРДЛО

“Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности”, — сказал Александр Турчинов.

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По его словам, эти преступные действия, осужденные всеми ведущими странами мира, “является грубым нарушением и полной дискредитацией Минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией”.

Также Турчинов напомнил, что согласно законодательству Украины, участие в организации и проведении фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей подпадает под действие таких статей Уголовного кодекса Украины:

статья 109.

Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества);

статья 110.

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества);

статья 110-2.

Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества);

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статья 111.

Государственная измена (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества);

статья 114-1.

Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет).

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что кроме указанных статей, организаторы этих фейковых выборов и те, кто принимают в них участие, могут также быть привлечены к уголовной ответственности по другим статьям, которые предусматривают длительные сроки лишения свободы и конфискации имущества. Это, в частности, статьи 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Уголовного кодекса Украины.

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“Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мер, о безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс — вовремя остановиться от участия в преступлении. Временно оккупированный Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины!”, — сказал Турчинов.

Напомним, Украина занимает непоколебимую позицию относительно проведения выборов в ОРДЛО по украинским законам после выполнения минских договоренностей. В частности, организация и проведение законных выборов возможна после вывода российских военных и вооружения, а также взятия под контроль украинской стороной своей границы. Речь идет, прежде всего, о проведении выборов на Донбассе после введения миротворцев.

6 сентября оккупанты объявили о намерении провести “выборы” 11 ноября 2018 года после убийства главаря Александра Захарченко. В свою очередь Украина призвала к новым санкциям против РФ из-за фейковых выборов в ОРДЛО. Также ЕС и США заявили, что не признают результаты “выборов” на оккупированном Донбассе, и призвали местных жителей к бойкоту.

На это Россия официально заявила, что там признают результаты организованных ими же “выборов” в ОРДЛО, а посол ОБСЕ Мартин Сайдик сделал официальное заявление о том, что назначенные на 11 ноября псевдовыборы категорически противоречат духу и букве минских соглашений.