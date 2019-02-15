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ЦВК зареєструвала ще 79 спостерігачів на виборах

ЦВК зареєструвала ще 79 спостерігачів на виборах

Київ • УНН

 • 8086 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала 79 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.

"Розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 79 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України: 13 – від Французької Республіки, 4 – від міжнародної неурядової організації "CANADEM", 11 – від Словацької Республіки, 49 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), 2 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі", - повідомила Комісія.

Таким чином, станом на 15 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 305 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на виборах президента.

У Комісії додали, що, розглянувши повторно на виконання рішення Верховного Суду клопотання Громадської організації "Всеукраїнське об’єднання "Рух вільних селян" про надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час виборів президента, ЦВК надала такий дозвіл вказаній організації.

Раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала ще 90 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на чергових виборах президента України.

Як повідомляв УНН, Україна очікує на президентських виборах 150 спостерігачів з Канади.

В Україну на вибори президента прибудуть 850 спостерігачів ОБСЄ.

Вибори президента призначені на 31 березня 2019 року.

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