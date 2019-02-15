ЦИК зарегистрировала еще 79 наблюдателей на выборах

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 79 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины: 13 - от Французской Республики, 4 - от международной неправительственной организации "CANADEM", 11 - от Словацкой Республики, 49 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 2 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сообщила Комиссия.

Таким образом, по состоянию на 15 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 305 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента.

В Комиссии добавили, что, рассмотрев повторно во исполнение решения Верховного Суда ходатайство общественной организации "Всеукраинское объединение "Движение свободных селян" о предоставлении разрешения иметь официальных наблюдателей на выборах президента, ЦИК предоставила такое разрешение указанной организации.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала еще 90 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на очередных выборах президента Украины.

Как сообщал УНН, Украина ожидает президентских выборах 150 наблюдателей из Канады.

В Украине на выборы президента прибудут 850 наблюдателей ОБСЕ.

Выборы президента назначены на 31 марта 2019 года.