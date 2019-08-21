ЦВК оголосила попередження кандидатам у нардепи за ненадання фінансових звітів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Центральна виборча комісія оголосила попередження за ненадання проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
“Під час сьогоднішнього засідання Комісія оголосила попередження за порушення розпорядниками поточних рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах термінів подання до ОВК проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду 299 кандидатам у 61 ОВО та остаточних фінансових звітів — 260 кандидатам в 53 ОВО”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала 83 народних депутатів України, всього зареєстровано уже 321 нового нардепа.