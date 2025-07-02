Ціни на нафту майже не змінилися на тлі очікування збільшення поставок ОПЕК+

$41.820.04
49.410.42
ukenru
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
07:10 • 3942 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
06:39 • 12923 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Ексклюзив
06:24 • 22386 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
05:19 • 24064 перегляди
Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України
1 липня, 15:40 • 50116 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
1 липня, 13:57 • 101491 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
1 липня, 12:51 • 73010 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 150528 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
1 липня, 10:00 • 83479 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
1 липня, 08:13 • 68673 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5.6м/с
46%
749мм
Популярнi новини
​На Харківщині судитимуть посадовців, які привласнили 20 млн гривень, виділених на ремонт доріг1 липня, 22:09 • 11375 перегляди
Співачка Тоня Матвієнко заявила, що її побив водій Bolt2 липня, 00:04 • 16013 перегляди
Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі2 липня, 01:42 • 11352 перегляди
Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США02:49 • 10491 перегляди
росія вивела в Чорне й Середземне моря військові кораблі - ВМС ЗСУ03:45 • 10394 перегляди
Публікації
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
06:24 • 22329 перегляди
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує1 липня, 15:27 • 65066 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 1 липня, 15:10 • 76739 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського1 липня, 14:20 • 93776 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 150497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро07:53 • 957 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 21905 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 86291 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 88937 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 110003 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Панцирь-С1
Х-101
Нью-Йорк таймс
Facebook

Ціни на нафту майже не змінилися на тлі очікування збільшення поставок ОПЕК+

Київ • УНН

 • 679 перегляди

Ціни на нафту не змінилися, оскільки ринки аналізують очікуване збільшення поставок від виробників наступного місяця та слабкий долар США. Запаси нафти в США зросли на 680 000 барелів, попри літній сезонний попит.

Ціни на нафту майже не змінилися на тлі очікування збільшення поставок ОПЕК+

Нафта майже не змінилися в ціні в середу, на тлі того, як ринки зважували очікування збільшення поставок від основних виробників наступного місяця, через слабкіший долар США та змішаний пакет економічних та ринкових показників із США, найбільшого у світі споживача нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Нафта марки Brent зросла на 2 центи до $67,13 за барель о 03:45 за Гринвічем (06:45 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 1 цент до $65,44 за барель.

Нафта марки Brent торгувалася між максимумом $69,05 за барель і мінімумом $66,34 з 25 червня, на тлі того, як побоювання з приводу перебоїв з поставками в регіоні видобутку на Близькому Сході ослабли після припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Також, за словами джерел, дані Американського інституту нафти у вівторок увечері показали, що запаси нафти в США зросли на 680 000 барелів за останній тиждень, тоді як запаси зазвичай скорочуються в період літнього попиту.

"Сьогоднішні рухи цін на нафту зумовлені взаємодією потенційно зростаючих поставок ОПЕК+, заплутаних сигналів щодо запасів у США, невизначених геополітичних перспектив та неоднозначності макрополітики", - сказала старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Проте заплановане збільшення постачань ОПЕК+, схоже, уже враховано інвесторами і навряд чи невдовзі знову застане ринки зненацька, додала вона.

Чотири джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters минулого тижня, що група планує збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу наступного місяця, коли вона зустрінеться 6 липня, що аналогічно до підвищення, погодженого на травень, червень і липень.

Ринок вже бачить результати попереднього нарощування поставок ОПЕК+, коли Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, збільшила постачання у червні на 450 000 барелів на добу з травня, згідно з даними Kpler, що є найвищим показником більш ніж за рік.

МЕА: світові поставки нафти цього року перевищать попит попри конфлікт на Близькому Сході17.06.25, 16:05 • 2958 переглядiв

"Оскільки геополітика поки не на висоті, ф'ючерси на нафту (імовірно) торгуватимуться у вужчому діапазоні цього тижня, оскільки глобальні економічні проблеми зберігаються, і "ослаблення долара" стане єдиним винятком, який продовжить висхідний тренд", - сказав Сачдева.

Раніше в середу долар впав до 3,5-річного мінімуму до основних аналогів, а слабкий долар підтримає ціни, оскільки може стимулювати попит з боку покупців, які платять в інших валютах.

Дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які мають бути опубліковані у четвер, сформують очікування щодо глибини та термінів зниження процентних ставок Федеральною резервною системою у другій половині цього року, сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.

Нижчі відсоткові ставки можуть стимулювати економічну активність, що, своєю чергою, збільшить попит нафту.

Активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі - Єрмак27.06.25, 00:10 • 3313 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Федеральна резервна система
Ізраїль
ОПЕК
Reuters
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9