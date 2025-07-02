Ціни на нафту майже не змінилися на тлі очікування збільшення поставок ОПЕК+

Нафта майже не змінилися в ціні в середу, на тлі того, як ринки зважували очікування збільшення поставок від основних виробників наступного місяця, через слабкіший долар США та змішаний пакет економічних та ринкових показників із США, найбільшого у світі споживача нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Нафта марки Brent зросла на 2 центи до $67,13 за барель о 03:45 за Гринвічем (06:45 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 1 цент до $65,44 за барель.

Нафта марки Brent торгувалася між максимумом $69,05 за барель і мінімумом $66,34 з 25 червня, на тлі того, як побоювання з приводу перебоїв з поставками в регіоні видобутку на Близькому Сході ослабли після припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Також, за словами джерел, дані Американського інституту нафти у вівторок увечері показали, що запаси нафти в США зросли на 680 000 барелів за останній тиждень, тоді як запаси зазвичай скорочуються в період літнього попиту.

"Сьогоднішні рухи цін на нафту зумовлені взаємодією потенційно зростаючих поставок ОПЕК+, заплутаних сигналів щодо запасів у США, невизначених геополітичних перспектив та неоднозначності макрополітики", - сказала старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Проте заплановане збільшення постачань ОПЕК+, схоже, уже враховано інвесторами і навряд чи невдовзі знову застане ринки зненацька, додала вона.

Чотири джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters минулого тижня, що група планує збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу наступного місяця, коли вона зустрінеться 6 липня, що аналогічно до підвищення, погодженого на травень, червень і липень.

Ринок вже бачить результати попереднього нарощування поставок ОПЕК+, коли Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, збільшила постачання у червні на 450 000 барелів на добу з травня, згідно з даними Kpler, що є найвищим показником більш ніж за рік.

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"Оскільки геополітика поки не на висоті, ф'ючерси на нафту (імовірно) торгуватимуться у вужчому діапазоні цього тижня, оскільки глобальні економічні проблеми зберігаються, і "ослаблення долара" стане єдиним винятком, який продовжить висхідний тренд", - сказав Сачдева.

Раніше в середу долар впав до 3,5-річного мінімуму до основних аналогів, а слабкий долар підтримає ціни, оскільки може стимулювати попит з боку покупців, які платять в інших валютах.

Дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які мають бути опубліковані у четвер, сформують очікування щодо глибини та термінів зниження процентних ставок Федеральною резервною системою у другій половині цього року, сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.

Нижчі відсоткові ставки можуть стимулювати економічну активність, що, своєю чергою, збільшить попит нафту.

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