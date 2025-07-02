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Цены на нефть почти не изменились на фоне ожиданий увеличения поставок ОПЕК+

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Цены на нефть не изменились, поскольку рынки анализируют ожидаемое увеличение поставок от производителей в следующем месяце и слабый доллар США. Запасы нефти в США выросли на 680 000 баррелей, несмотря на летний сезонный спрос.

Цены на нефть почти не изменились на фоне ожиданий увеличения поставок ОПЕК+

Цена на нефть почти не изменилась в среду на фоне того, как рынки оценивали ожидания увеличения поставок от основных производителей в следующем месяце, из-за более слабого доллара США и смешанного пакета экономических и рыночных показателей из США, крупнейшего в мире потребителя нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Нефть марки Brent выросла на 2 цента до $67,13 за баррель в 03:45 по Гринвичу (06:45 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 1 цент до $65,44 за баррель.

Нефть марки Brent торговалась между максимумом $69,05 за баррель и минимумом $66,34 с 25 июня, на фоне того, как опасения по поводу перебоев с поставками в регионе добычи на Ближнем Востоке ослабли после прекращения огня между Ираном и Израилем.

Также, по словам источников, данные Американского института нефти во вторник вечером показали, что запасы нефти в США выросли на 680 000 баррелей за последнюю неделю, тогда как запасы обычно сокращаются в период летнего спроса.

"Сегодняшние движения цен на нефть обусловлены взаимодействием потенциально растущих поставок ОПЕК+, запутанных сигналов относительно запасов в США, неопределенных геополитических перспектив и неоднозначности макрополитики", - сказала старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

Однако запланированное увеличение поставок ОПЕК+, похоже, уже учтено инвесторами и вряд ли вскоре вновь застанет рынки врасплох, добавила она.

Четыре источника в ОПЕК+ сообщили Reuters на прошлой неделе, что группа планирует увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки в следующем месяце, когда она встретится 6 июля, что аналогично повышению, согласованному на май, июнь и июль.

Рынок уже видит результаты предыдущего наращивания поставок ОПЕК+, когда Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, увеличила поставки в июне на 450 000 баррелей в сутки с мая, согласно данным Kpler, что является самым высоким показателем более чем за год.

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"Поскольку геополитика пока не на высоте, фьючерсы на нефть (вероятно) будут торговаться в более узком диапазоне на этой неделе, поскольку глобальные экономические проблемы сохраняются, и "ослабление доллара" станет единственным исключением, которое продолжит восходящий тренд", - сказал Сачдева.

Ранее в среду доллар упал до 3,5-летнего минимума к основным аналогам, а слабый доллар поддержит цены, поскольку может стимулировать спрос со стороны покупателей, которые платят в других валютах.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны быть опубликованы в четверг, сформируют ожидания относительно глубины и сроков снижения процентных ставок Федеральной резервной системой во второй половине этого года, сказал Тони Сикамор, аналитик IG.

Более низкие процентные ставки могут стимулировать экономическую активность, что, в свою очередь, увеличит спрос на нефть.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Федеральная резервная система
Израиль
ОПЕК
Reuters
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Соединённые Штаты
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