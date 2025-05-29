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Ціни на газ в Європі зросли на тлі оцінки ринком рішення суду щодо мит Трампа

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

Європейські ціни на газ зросли на тлі спекуляцій про те, що судові рішення США щодо мит Трампа можуть збільшити попит. Ринок залишається нестабільним через невизначеність.

Ціни на газ в Європі зросли на тлі оцінки ринком рішення суду щодо мит Трампа

Європейські ціни на газу трохи виросли на тлі спекуляцій про те, що крок суду США щодо блокування мит президента Дональда Трампа може підвищити попит на енергоносії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на газові еталони зросли на 0,9% у четвер, останній день торгівлі за червневим контрактом. Ринок, як вказано, залишається нестабільним.

Ціни на газ сильно коливалися з того часу, як Трамп оголосив про так звані взаємні мита в масштабному указі від 2 квітня. Переважна більшість мит була визнана незаконною у середу, що спонукало Міністерство юстиції США подати апеляцію.

Торгова війна вплинула на перспективи світового економічного зростання та споживання енергоносіїв. Для Європи, яка є нетто-імпортером енергоносіїв, рішення суду може означати, що їй доведеться жорсткіше конкурувати з іншими покупцями за паливо. Це може ускладнити зусилля щодо поповнення запасів газу перед зимою, зазначає видання.

З настанням літа в Північній півкулі Європі, можливо, доведеться зіткнутися з різким зростанням споживання в Азії, де попит на охолодження повітря, що збільшився, може посилити конкуренцію за скраплений природний газ, поставлений морем. Наразі Китай в основному задовольняє свої потреби за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та імпорту трубопроводами.

Щодо поставок, то потоки від найбільшого постачальника газу в Європі, Норвегії, повільно набирають обертів після періоду сезонного обслуговування. Проте незаплановані роботи на гігантському родовищі Тролль у країні продовжуються, очікується, що повна експлуатація відновиться у п'ятницю.

Нідерландські ф'ючерси на найближчий місяць, європейський газовий еталон, зросли на 0,444% до 36,85 євро за мегават-годину о 9:02 в Амстердамі.

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф06.05.25, 17:11 • 91949 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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