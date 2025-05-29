Цены на газ в Европе выросли на фоне оценки рынком решения суда по пошлинам Трампа

Европейские цены на газ немного выросли на фоне спекуляций о том, что шаг суда США по блокированию пошлин президента Дональда Трампа может повысить спрос на энергоносители, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на газовые эталоны выросли на 0,9% в четверг, последний день торговли по июньскому контракту. Рынок, как указано, остается нестабильным.

Цены на газ сильно колебались с тех пор, как Трамп объявил о так называемых взаимных пошлинах в масштабном указе от 2 апреля. Подавляющее большинство пошлин было признано незаконным в среду, что побудило Министерство юстиции США подать апелляцию.

Торговая война повлияла на перспективы мирового экономического роста и потребления энергоносителей. Для Европы, которая является нетто-импортером энергоносителей, решение суда может означать, что ей придется жестче конкурировать с другими покупателями за топливо. Это может осложнить усилия по пополнению запасов газа перед зимой, отмечает издание.

С наступлением лета в Северном полушарии Европе, возможно, придется столкнуться с резким ростом потребления в Азии, где спрос на увеличившееся охлаждение воздуха может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ, поставляемый морем. Пока Китай в основном удовлетворяет свои потребности за счет увеличения внутреннего производства и импорта по трубопроводам.

Что касается поставок, то потоки от крупнейшего поставщика газа в Европе, Норвегии, медленно набирают обороты после периода сезонного обслуживания. Однако незапланированные работы на гигантском месторождении Тролль в стране продолжаются, ожидается, что полная эксплуатация возобновится в пятницу.

Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц, европейский газовый эталон, выросли на 0,444% до 36,85 евро за мегаватт-час в 9:02 в Амстердаме.

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