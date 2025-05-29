Цены на газ в Европе выросли на фоне оценки рынком решения суда по пошлинам Трампа

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов
13:16 • 22660 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

10:11 • 35978 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 61895 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 55504 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 100655 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 79180 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 111185 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 108180 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 113161 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 101554 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.8м/с
60%
744мм
Популярные новости

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 64841 просмотра

В Газе голодные люди штурмовали склад ООН: есть погибшие - BBC

29 мая, 07:16 • 6696 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 56567 просмотра

Посольство опровергло информацию о сокращении визита Зеленского в Берлин из-за ситуации в Сумской области

29 мая, 07:57 • 23634 просмотра

Порноскандал с видео с OnlyFans спровоцировал отставку в политикуме Финляндии

09:56 • 10274 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

13:16 • 22645 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 100644 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 162518 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 239534 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 250183 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Андрей Сибига

Лісовий Оксен Васильович

Виталий Кличко

Фридрих Мерц

Кайя Каллас

Актуальные места

Киев

Харьковская область

Европа

Нидерланды

Канада

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 56661 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 64926 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 93982 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 153343 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 91199 просмотра
Актуальное

Facebook

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Хирургическая система Da Vinci

ТикТок

Цены на газ в Европе выросли на фоне оценки рынком решения суда по пошлинам Трампа

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Европейские цены на газ выросли на фоне спекуляций о том, что судебные решения США по пошлинам Трампа могут увеличить спрос. Рынок остается нестабильным из-за неопределенности.

Цены на газ в Европе выросли на фоне оценки рынком решения суда по пошлинам Трампа

Европейские цены на газ немного выросли на фоне спекуляций о том, что шаг суда США по блокированию пошлин президента Дональда Трампа может повысить спрос на энергоносители, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на газовые эталоны выросли на 0,9% в четверг, последний день торговли по июньскому контракту. Рынок, как указано, остается нестабильным.

Цены на газ сильно колебались с тех пор, как Трамп объявил о так называемых взаимных пошлинах в масштабном указе от 2 апреля. Подавляющее большинство пошлин было признано незаконным в среду, что побудило Министерство юстиции США подать апелляцию.

Торговая война повлияла на перспективы мирового экономического роста и потребления энергоносителей. Для Европы, которая является нетто-импортером энергоносителей, решение суда может означать, что ей придется жестче конкурировать с другими покупателями за топливо. Это может осложнить усилия по пополнению запасов газа перед зимой, отмечает издание.

С наступлением лета в Северном полушарии Европе, возможно, придется столкнуться с резким ростом потребления в Азии, где спрос на увеличившееся охлаждение воздуха может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ, поставляемый морем. Пока Китай в основном удовлетворяет свои потребности за счет увеличения внутреннего производства и импорта по трубопроводам.

Что касается поставок, то потоки от крупнейшего поставщика газа в Европе, Норвегии, медленно набирают обороты после периода сезонного обслуживания. Однако незапланированные работы на гигантском месторождении Тролль в стране продолжаются, ожидается, что полная эксплуатация возобновится в пятницу.

Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц, европейский газовый эталон, выросли на 0,444% до 36,85 евро за мегаватт-час в 9:02 в Амстердаме.

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф06.05.25, 17:11 • 91949 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Амстердам
Азия
Норвегия
Европа
Нидерланды
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$63.48
Bitcoin
$107,594.00
S&P 500
$5,924.70
Tesla
$364.28
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,338.19
Ethereum
$2,660.50