ЦАХАЛ розширює наступ у Газі: в наступі піхотні та бронетанкові бригади армії Ізраїлю
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю розгорнула всі свої регулярні піхотні та бронетанкові бригади в секторі Газа. Ізраїль готується до посилення наступу проти ХАМАС.
Усі піхотні та бронетанкові бригади регулярної армії Армії оборони Ізраїлю зараз розгорнуті в секторі Газа. Ізраїль готується до наступної фази протидії бойовому формуванню ХАМАС.
Про це передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Деталі
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, ізраїльська армія розгорнула всі свої регулярні піхотні та бронетанкові бригади до сектора Газа.
Окрім бригад "Голані", "Десантники", "Гіваті", "Коммандо", "Кфір", "Нахаль", 7-ї, 188-ї та 401-ї бригад, в секторі також перебуває певна кількість резервних підрозділів.
Згідно з повідомленням газети "Таймс оф Ісраель", армія готується посилити наступ у Газі.
Раніше ЦАХАЛ заявляв, що в Газі діють п'ять дивізій загальною чисельністю в десятки тисяч військовослужбовців.
Доповнення
Нещождавно з'явилися повідомлення про те, що дев'ять дітей подружжя лікарів загинули внаслідок авіаудару Ізраїлю на півдні сектора Газа. Батько братів і сестер також отримав серйозні поранення внаслідок атаки на будинок родини лікарів у п'ятницю.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Два лідери обговорювали вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні та ядерні переговори з Іраном у Римі.
Іран погрожує вжити "спеціальних заходів" для захисту своїх ядерних об'єктів у разі нападу Ізраїлю. Тегеран також попередив, що розглядатиме США як "учасника" атаки.