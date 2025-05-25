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ЦАХАЛ розширює наступ у Газі: в наступі піхотні та бронетанкові бригади армії Ізраїлю

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Армія оборони Ізраїлю розгорнула всі свої регулярні піхотні та бронетанкові бригади в секторі Газа. Ізраїль готується до посилення наступу проти ХАМАС.

ЦАХАЛ розширює наступ у Газі: в наступі піхотні та бронетанкові бригади армії Ізраїлю

Усі піхотні та бронетанкові бригади регулярної армії Армії оборони Ізраїлю зараз розгорнуті в секторі Газа.  Ізраїль готується до наступної фази протидії бойовому формуванню ХАМАС.

Про це передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Деталі

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, ізраїльська армія розгорнула всі свої регулярні піхотні та бронетанкові бригади до сектора Газа. 

Окрім бригад "Голані", "Десантники", "Гіваті", "Коммандо", "Кфір", "Нахаль", 7-ї, 188-ї та 401-ї бригад, в секторі також перебуває певна кількість резервних підрозділів.

Згідно з повідомленням газети "Таймс оф Ісраель", армія готується посилити наступ у Газі.

Раніше ЦАХАЛ заявляв, що в Газі діють п'ять дивізій загальною чисельністю в десятки тисяч військовослужбовців.

Доповнення

Нещождавно з'явилися повідомлення про те, що дев'ять дітей подружжя лікарів загинули внаслідок авіаудару Ізраїлю на півдні сектора Газа. Батько братів і сестер також отримав серйозні поранення внаслідок атаки на будинок родини лікарів у п'ятницю.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Два лідери обговорювали вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні та ядерні переговори з Іраном у Римі.

Іран погрожує вжити "спеціальних заходів" для захисту своїх ядерних об'єктів у разі нападу Ізраїлю. Тегеран також попередив, що розглядатиме США як "учасника" атаки.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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