ЦАХАЛ расширяет наступление в Газе: в наступлении пехотные и бронетанковые бригады армии Израиля

Все пехотные и бронетанковые бригады регулярной армии Армии обороны Израиля сейчас развернуты в секторе Газа. Израиль готовится к следующей фазе противодействия боевому формированию ХАМАС.

Об этом передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Согласно сообщениям местных СМИ, израильская армия развернула все свои регулярные пехотные и бронетанковые бригады в сектор Газа.

Кроме бригад "Голани", "Десантники", "Гивати", "Коммандо", "Кфир", "Нахаль", 7-й, 188-й и 401-й бригад, в секторе также находится определенное количество резервных подразделений.

Согласно сообщению газеты "Таймс оф Исраэль", армия готовится усилить наступление в Газе.

Ранее ЦАХАЛ заявлял, что в Газе действуют пять дивизий общей численностью в десятки тысяч военнослужащих.

Дополнение

Недавно появились сообщения о том, что девять детей супругов врачей погибли в результате авиаудара Израиля на юге сектора Газа. Отец братьев и сестер также получил серьезные ранения в результате атаки на дом семьи врачей в пятницу.

Напомним

Президент США Дональд Трамп разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Два лидера обсуждали убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне и ядерные переговоры с Ираном в Риме.

Иран угрожает принять "специальные меры" для защиты своих ядерных объектов в случае нападения Израиля. Тегеран также предупредил, что будет рассматривать США как "участника" атаки.