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ЦАХАЛ расширяет наступление в Газе: в наступлении пехотные и бронетанковые бригады армии Израиля

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Армия обороны Израиля развернула все свои регулярные пехотные и бронетанковые бригады в секторе Газа. Израиль готовится к усилению наступления против ХАМАС.

ЦАХАЛ расширяет наступление в Газе: в наступлении пехотные и бронетанковые бригады армии Израиля

Все пехотные и бронетанковые бригады регулярной армии Армии обороны Израиля сейчас развернуты в секторе Газа.  Израиль готовится к следующей фазе противодействия боевому формированию ХАМАС.

Об этом передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Согласно сообщениям местных СМИ, израильская армия развернула все свои регулярные пехотные и бронетанковые бригады в сектор Газа. 

Кроме бригад "Голани", "Десантники", "Гивати", "Коммандо", "Кфир", "Нахаль", 7-й, 188-й и 401-й бригад, в секторе также находится определенное количество резервных подразделений.

Согласно сообщению газеты "Таймс оф Исраэль", армия готовится усилить наступление в Газе.

Ранее ЦАХАЛ заявлял, что в Газе действуют пять дивизий общей численностью в десятки тысяч военнослужащих.

Дополнение

Недавно появились сообщения о том, что девять детей супругов врачей погибли в результате авиаудара Израиля на юге сектора Газа. Отец братьев и сестер также получил серьезные ранения в результате атаки на дом семьи врачей в пятницу.

Напомним

Президент США Дональд Трамп разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Два лидера обсуждали убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне и  ядерные переговоры с Ираном в Риме.

Иран угрожает принять "специальные меры" для защиты своих ядерных объектов в случае нападения Израиля. Тегеран также предупредил, что будет рассматривать США как "участника" атаки.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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