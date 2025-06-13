ЦАХАЛ показав кадри масштабного удару по системі протиповітряної оборони в Ірані
Київ • УНН
ВПС Ізраїлю знищили десятки радарів і пускових установок ЗРК на заході Ірану. Ці удари покращують свободу дій ізраїльської авіації в регіоні.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила масштабний удар по системі протиповітряної оборони іранського режиму на заході Ірану. Про це повідомили на сторінці ЦАХАЛ в соціальній мережі Х, пише УНН.
Деталі
"Останніми годинами винищувачі ВПС, під точним керівництвом розвідувального відділу, завершили масштабну атаку на систему протиповітряної оборони іранського режиму на заході Ірану", - говориться в повідомленні ЦАХАЛ.
Також повідомляється, що в межах атак було знищено десятки радарів та пускових установок зенітно-ракетних комплексів.
"Протягом війни Армія оборони Ізраїлю систематично завдавала ударів по системі протиповітряної оборони іранського режиму та його поплічників на Близькому Сході. Ці удари покращують свободу дій ВПС у повітрі", - повідомили ізраїльські військові.
Також в ЦАХАЛ показали відео, на якому Повітряні сили знищили балістичні ракети, спрямовані на Ізраїль.
Доповнення
У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.
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Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльський літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.
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