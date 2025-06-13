ЦАХАЛ показал кадры масштабного удара по системе противовоздушной обороны в Иране
Киев • УНН
ВВС Израиля уничтожили десятки радаров и пусковых установок ЗРК на западе Ирана. Эти удары улучшают свободу действий израильской авиации в регионе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабный удар по системе противовоздушной обороны иранского режима на западе Ирана. Об этом сообщили на странице ЦАХАЛ в социальной сети Х, пишет УНН.
Детали
"В последние часы истребители ВВС, под точным руководством разведывательного отдела, завершили масштабную атаку на систему противовоздушной обороны иранского режима на западе Ирана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Также сообщается, что в рамках атак были уничтожены десятки радаров и пусковых установок зенитно-ракетных комплексов.
"В течение войны Армия обороны Израиля систематически наносила удары по системе противовоздушной обороны иранского режима и его приспешников на Ближнем Востоке. Эти удары улучшают свободу действий ВВС в воздухе", - сообщили израильские военные.
Также в ЦАХАЛ показали видео, на котором Военно-воздушные силы уничтожили баллистические ракеты, направленные на Израиль.
Дополнение
В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.
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Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующих армией Ирана и КСИР.
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