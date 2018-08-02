Три російські біатлоністки виступатимуть під прапором України

"Ці три дівчинки були запрошені білоруською федерацією. Вони звільнилися в Москві, пройшли збори з білоруською командою, але щось там не вийшло, і вони подзвонили мені. Батьки у дівчаток українці, документи щодо отримання громадянства зараз знаходяться в стадії оформлення, тому виступають вони поки за Київську область, але тільки в особистому заліку, не приносячи командні очки. Ну, а нам спортсменки такого рівня в будь-якому випадку не завадять, особливо з огляду на те, що в цій віковій групі відчуваємо певний кадровий дефіцит", - заявив Бринзак.

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Примітно, що у перших стартах юніорського чемпіонату України з літнього біатлону, який проходить в Тисовці, Бех виграла спринт, Рассказова була 4-ю, Москаленко - 11-ю.